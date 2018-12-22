Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Güzellik Kraliçesi Zayıflamak İsterken Böbreğinden Oldu

Dha Dış - Güzellik Kraliçesi Zayıflamak İsterken Böbreğinden Oldu

3 saat önce

– Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

Dha Dış - Güzellik Kraliçesi Zayıflamak İsterken Böbreğinden Oldu, System.String[]
– Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu. Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirten Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkar aşamasında olduğu için Tokyo'ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada'nın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bea Santiago'nun görüntüleri

Hastaneden fotoğrafları

Fotoğrafları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:42 Kaynak: DHA

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