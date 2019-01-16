Son Dakika Haberleri: Dha Dış Haber - Başbakan May Parlamento'dan Güven Oyu Aldı

Dha Dış Haber - Başbakan May Parlamento'dan Güven Oyu Aldı

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen güven oylamasını 19 oy farkla kazandı.

Dha Dış Haber - Başbakan May Parlamento'dan Güven Oyu Aldı, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen güven oylamasını 19 oy farkla kazandı.

Bu akşam İngiltere Parlamentosu'nda, düzenlenen güven oylamasını 306 hayır oyuna karşılık 325 oyla May kazandı.

May 19 gibi küçük bir oy farkıyla güven oyu almış oldu.

Böylece İngiltere'de hükümetin düşürülerek erken seçime gidilme ihtimali kalmadı.

Dün akşam Parlamento'da Başbakan May'in AB ile hazırlanan Brexit Anlaşması oylanmış ancak anlaşma parlamentoda reddedilmişti.

Bunun üzerine ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hükümete güven oylaması yapılmasını teklif etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Parlamento, İngiltere, Theresa May, Güncel
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