Dha Dış Haber - Başbakan May Parlamento'dan Güven Oyu Aldı
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen güven oylamasını 19 oy farkla kazandı.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen güven oylamasını 19 oy farkla kazandı.
Bu akşam İngiltere Parlamentosu'nda, düzenlenen güven oylamasını 306 hayır oyuna karşılık 325 oyla May kazandı.
May 19 gibi küçük bir oy farkıyla güven oyu almış oldu.
Böylece İngiltere'de hükümetin düşürülerek erken seçime gidilme ihtimali kalmadı.
Dün akşam Parlamento'da Başbakan May
'in AB
ile hazırlanan Brexit Anlaşması oylanmış ancak anlaşma parlamentoda reddedilmişti.
Bunun üzerine ana muhalefetteki İşçi Partisi
lideri Jeremy Corbyn hükümete güven oylaması yapılmasını teklif etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
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