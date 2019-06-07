Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Hakem, kendisini iten taraftarı tek yumrukta yere serdi
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DHA DIŞ – Hakem, kendisini iten taraftarı tek yumrukta yere serdi

1 saat önce

– Brezilya'da oynana amatör kupa maçında bir taraftar sahaya girerek yardımcı hakemle kısa bir süre tartıştıktan sonra hakemi itti.

DHA DIŞ – Hakem, kendisini iten taraftarı tek yumrukta yere serdi, System.String[]
Brezilya'da oynana amatör kupa maçında bir taraftar sahaya girerek yardımcı hakemle kısa bir süre tartıştıktan sonra hakemi itti. Yardımcı hakem ise kendisini iten taraftara yumruk atarak, onu bayılttı.

Olay, Brezilya'nın İtumbiara bölgesinde oynanan amatör kupa maçında meydana geldi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, sahaya giren bir taraftarın yardımcı hakem ile tartıştığı, ardından yardımcı hakemi ittiği görüldü. Yardımcı hakemin aniden sahaya giren taraftara yumruk attığı ve bayılttığı görüldü. Hakemin yumruk atmasının ardından, saha çevresinde bulunan tel örgüden başka bir taraftar da atladı ve yardımcı hakeme saldırdı. Sahanın karışmasıyla birlikte futbolcular ve diğer hakemler araya girmeye çalıştı.

Yerel medya, sahaya ilk giren taraftarın, yardımcı hakemin kararlarından memnun olmadığını ve tartışmak için sahaya girdiğini belirtirken; hakemin yumruk atmasının ardından bilincini kaybettiğini ve dudağının yarıldığını duyurdu.

Yumruk atan yardımcı hakemin görevine devam edip etmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü
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-Hakemle tartışan taraftar
-Hakemin aniden yumruk atması ve adamın bayılması
-Sahaya giren diğer taraftarın hakeme saldırması
-Sahanın karışması ve araya girmeye çalışan hakem ve futbolcuların görüntüsü


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Brezilya, Güncel
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