Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hamas: İsrail ile Ateşkes Sağlandı

Dha Dış - Hamas: İsrail ile Ateşkes Sağlandı

15 dakika önce

Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır arabuluculuğunda Filistin ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Dha Dış - Hamas: İsrail ile Ateşkes Sağlandı, System.String[]
Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır arabuluculuğunda Filistin ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Mısır, İsrail, Hamas, Güncel
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