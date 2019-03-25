Dha Dış - Hamas: İsrail ile Ateşkes Sağlandı
15 dakika önce
Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır arabuluculuğunda Filistin ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.
Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır arabuluculuğunda Filistin ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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