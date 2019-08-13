Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Hasta almaya giden ambulanslar çarpıştı 4 yaralı
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DHA DIŞ - Hasta almaya giden ambulanslar çarpıştı 4 yaralı

1 saat önce

Hasta almaya giden ambulanslar çarpıştı 4 yaralıABD, (DHA)- ABD'de iki ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 sağlık görevlisi yaralandı.

Hasta almaya giden ambulanslar çarpıştı 4 yaralı
ABD, (DHA)- ABD'de iki ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Kaza, New York'un Bronx caddesinde bir kavşakta meydana geldi. Süratle seyreden ambulanslar kavşaktan geçişleri sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulanslardan biri yol kenarına savruldu ve park halindeki bir minibüse çarparak devrildi.
Devrilen ambulansın içinde mahsur kalan sağlık görevlileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan 4 sağlık görevlisi olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 12:43 Kaynak: DHA
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