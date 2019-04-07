Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Hatalı Solladı, Taklalar Attı

Dha Dış ? Hatalı Solladı, Taklalar Attı

1 saat önce

Dha DIŞ ? Hatalı solladı, taklalar attıRusya (DHA) ? Rusya'da hatalı sollama sonucu bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Dha DIŞ ? Hatalı solladı, taklalar attı

Rusya (DHA) ? Rusya'da hatalı sollama sonucu bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza anları, karşı şeritten gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Moskova şehrinin Zhavoronki bölgesinde bulunan bir otoyolda meydana gelen kazada, bir aracın hatalı sollama sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atma anları, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsünün sollama esnasında kontrolü kaybettiği ve bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı görüldü. Yaşanan kazada trafiğin bir süre aksadığı belirtilirken; kaza yapan aracın sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:36 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, DHA, Güncel
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