Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Hatalı Solladı, Taklalar Attı

Dha Dış – Hatalı Solladı, Taklalar Attı

1 saat önce

– Rusya'da hatalı sollama sonucu bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Dha Dış – Hatalı Solladı, Taklalar Attı, System.String[]
Rusya'da hatalı sollama sonucu bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza anları, karşı şeritten gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Moskova şehrinin Zhavoronki bölgesinde bulunan bir otoyolda meydana gelen kazada, bir aracın hatalı sollama sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atma anları, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsünün sollama esnasında kontrolü kaybettiği ve bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı görüldü. Yaşanan kazada trafiğin bir süre aksadığı belirtilirken; kaza yapan aracın sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın hatalı sollama anı

-Takla atma anı

-Kaza sonrası başka bir araçtan çekile görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:50 Kaynak: DHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
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