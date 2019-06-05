DHA DIŞ – Hava üssünde üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı
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– Yeni Zelanda'da, Whenaupai Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir kişi, üzerinde bulunduğunu iddia ettiği patlayıcı maddeyi infilak ettireceği tehdidinde bulununca gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
– Yeni Zelanda
'da, Whenaupai Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir kişi, üzerinde bulunduğunu iddia ettiği patlayıcı maddeyi infilak ettireceği tehdidinde bulununca gözaltına alındı.
NZHerald gazetesinin haberine göre, Whenaupai Hava Kuvvetleri Üssü'nde kimliği açıklanmayan kişi, bir hangara girerek üzerinde patlayıcı madde taşıdığını belirtti. Patlayıcıyı infilak ettireceğini belirten şüpheli gözaltına alındı. Acil durum ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği; üs etrafında bulunan yolların ise trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
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