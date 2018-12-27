Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Havai Fişek Deposu Yandı, O Anları Deponun Sahibi Kaydetti

Dha Dış - Havai Fişek Deposu Yandı, O Anları Deponun Sahibi Kaydetti

1 saat önce

– ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

Dha Dış - Havai Fişek Deposu Yandı, O Anları Deponun Sahibi Kaydetti, System.String[]
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depo sahibinin kayda aldığı görüntülerde, yangın sonrası havai fişeklerin patladığı görülüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. 

İşte o ilginç görüntüler

Görüntü Dökümü

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-Yanan depo ve patlayan havai fişekler - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:06 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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