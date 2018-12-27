Dha Dış - Havai Fişek Deposu Yandı, O Anları Deponun Sahibi Kaydetti
1 saat önce
Dha DIŞ - Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydettiABD, (DHA) ? ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Dha DIŞ - Havai fişek deposu yandı, o anları deponun sahibi kaydetti ABD
, (DHA
) ? ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Columbia bölgesinde içinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depo sahibinin kayda aldığı görüntülerde, yangın sonrası havai fişeklerin patladığı görülüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
İşte o ilginç görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: DHA
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