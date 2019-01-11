Dha Dış - Hayatını, Aracına Çarptığı Polis Kurtardı
49 dakika önce
– ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı.
– ABD
'nin Florida
eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı. Polis
aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, 35 yaşındaki Fernando Xavier Espinoza'nın, aracının kontrolünü kaybederek sol şeritteki bariyerlere çarptığı ve daha sonra yol kenarında duran devriye aracına çarparak durduğu görülüyor. Daha sonra, çarpmanın etkisiyle aracı yanan sürücüyü, çarptığı polis memuru kollarından çekerek aracın dışına çıkarıyor. Olayı gören bir başka sürücü ise aracından inerek yangın tüpüyle yanan aracı söndürüyor.
İşte o görüntüler
Görüntü Dökümü
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-Aracın önce korkuluklara daha sonra polis aracına çarpması
-Çarpan aracın yanması
-Polis memurunun sürücüyü arabadan çıkarması
-Başka bir sürücünün yanan aracı, yangın tüpüyle söndürmesi - Abd
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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