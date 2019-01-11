Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hayatını, Aracına Çarptığı Polis Kurtardı

Dha Dış - Hayatını, Aracına Çarptığı Polis Kurtardı

49 dakika önce

– ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı.

Dha Dış - Hayatını, Aracına Çarptığı Polis Kurtardı, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı.  Polis aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, 35 yaşındaki Fernando Xavier Espinoza'nın, aracının kontrolünü kaybederek sol şeritteki bariyerlere çarptığı ve daha sonra yol kenarında duran devriye aracına çarparak durduğu görülüyor. Daha sonra, çarpmanın etkisiyle aracı yanan sürücüyü, çarptığı polis memuru kollarından çekerek aracın dışına çıkarıyor. Olayı gören bir başka sürücü ise aracından inerek yangın tüpüyle yanan aracı söndürüyor.

İşte o görüntüler

Görüntü Dökümü

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-Aracın önce korkuluklara daha sonra polis aracına çarpması

-Çarpan aracın yanması

-Polis memurunun sürücüyü arabadan çıkarması

-Başka bir sürücünün yanan aracı, yangın tüpüyle söndürmesi - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel
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