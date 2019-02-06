Dha Dış - Hazar Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem
36 dakika önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzeydoğusunda, Hazar Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'nün kuzeydoğusunda, Hazar Denizi
'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin 17 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi USGS de depremin büyüklüğünü 5.1. olarak duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:31 Kaynak: DHA
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