Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hazar Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Dha Dış - Hazar Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

36 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzeydoğusunda, Hazar Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Dha Dış - Hazar Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzeydoğusunda, Hazar Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin 17 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS de depremin büyüklüğünü 5.1. olarak duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Bakü, Hazar Denizi, Güncel
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