Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü

Dha Dış – Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü

41 dakika önce

– Sırbistan'da bir sürücü, bariyerlerin bozuk olduğu hemzemin geçitten geçmek üzereyken hızla gelen bir tren araca çarptı.

Dha Dış – Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü, System.String[]
– Sırbistan'da bir sürücü, bariyerlerin bozuk olduğu hemzemin geçitten geçmek üzereyken hızla gelen bir tren araca çarptı. Sürücünün saniye farkı ile ölümden döndüğü kaza istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da meydana geldi. Bariyerlerin yukarıda olduğunu gören ve kendisine geçiş izni verildiğini düşünen sürücü, yolun karşısına geçmek için hemzemin geçide girdiği esnada hızla gelen tren aracın ön kısmına çarptı. Tren yoluna devam ederken, sürücü yaşadığı şok sonrası araçtan inerek, ne olduğunu anlamaya çalıştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın hemzemin geçide gelişi

-Trenin çarpması

-Adamın araçtan inmesi

-Araca bakması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Sırbistan Karadağ, Güncel
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