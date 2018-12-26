Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Her Üç Amerikalı'dan Biri Ülkesinden Gitmek İstiyor

Dha Dış - Her Üç Amerikalı'dan Biri Ülkesinden Gitmek İstiyor

1 saat önce

Her üç Amerikalı'dan biri Amerika'yı terk ederek hayatını başka bir ülkede kurmak istiyor.

Dha Dış - Her Üç Amerikalı'dan Biri Ülkesinden Gitmek İstiyor, System.String[]
Her üç Amerikalı'dan biri Amerika'yı terk ederek hayatını başka bir ülkede kurmak istiyor.

İngiltere'deki Kent Üniversitesi ile Amerika'daki Tufts Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı araştırma, Amerika'da doğup büyüyenlerin üçte birinin hayatlarının bir döneminde ülkesini terk edip başka bir ülkede hayat kurmak istediğini ve bunun nedeninin ABD'nin ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlarından kaçıştan çok Amerikalıların dünyayı keşfetme arzusundan kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Uluslararası Göçmenlik İnceleme dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Amerika'da doğup büyüyenlerin yüzde 87.4'ü dünyayı keşfetmek için yurtdışında yaşamak istiyor.

Kent Üniversitesi'nden Amanda Klekowski von Koppenfels, bu kararda araştırmaya katılanların siyasi görüş olarak muhafazakar veya liberal olmalarının ülkelerini terk etme fikrinde etkili olmadığını belirtti.

Araştırmayı yürüten Koppenfels hazırladığı raporda, "ideolojilerin bu kararda etkili olduğunu düşünsek de en azından doğrudan etkisi olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan siyasi görüş doğrudan etkili olmazken kendilerinde 'milli benlik' duygusu olmadığını söyleyenlerin ülkelerinden ayrılmayı daha çok istedikleri ortaya çıktı.

 ABD'de doğan ve halen bu ülkede yaşayan 877 vatandaş ile yapılan araştırma sonuçlarında, Amerikalıların dünyayı keşfetmek için ülkelerini terk etmek istemeleri ana neden olarak görülürken, diğer nedenler arasında, ABD'nin hayal kırıklığı yaratan kötü durumu, emeklilik için farklı bir ülke tercihi ve yeni iş olanakları bulmak yer alıyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:07 Kaynak: DHA

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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