Dha Dış - Hindistan'a Ait Mig-27 Tipi Savaş Uçağı Düştü
34 dakika önce
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-27 tipi savaş uçağı Racastan eyaletinin Sirohi kentinde düştü.
Hindistan
Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-27 tipi savaş uçağı Racastan eyaletinin Sirohi kentinde düştü.
Yetkililer, uçağın bir rutin uçuşu gerçekleştirdiği sırada, teknik bir arıza nedeniyle Jodhpur'un 120 km güneyinde düştüğünü, pilotun kendisini dışarı fırlattığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:23 Kaynak: DHA
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