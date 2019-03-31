Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'a Ait Mig-27 Tipi Savaş Uçağı Düştü

Dha Dış - Hindistan'a Ait Mig-27 Tipi Savaş Uçağı Düştü

34 dakika önce

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-27 tipi savaş uçağı Racastan eyaletinin Sirohi kentinde düştü.

Dha Dış - Hindistan'a Ait Mig-27 Tipi Savaş Uçağı Düştü, System.String[]
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-27 tipi savaş uçağı Racastan eyaletinin Sirohi kentinde düştü.

Yetkililer, uçağın bir rutin uçuşu gerçekleştirdiği sırada, teknik bir arıza nedeniyle Jodhpur'un 120 km güneyinde düştüğünü, pilotun kendisini dışarı fırlattığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:23 Kaynak: DHA

Hindistan, Güncel
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