Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü
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DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

1 saat önce

Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.

DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü, System.String[]
Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.

Görüntü Dökümü
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-Selden görüntüler
-Mahsur kalanlara yardıma giden bot
-Sel sebebiyle çöken yol
-Detaylar


Uttarakhand, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
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