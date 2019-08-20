DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü
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Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü
Hindistan, (DHA
)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.
Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand
, Pencap, Yamuna ve Delhi
bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.
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