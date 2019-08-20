Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü
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DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü

1 saat önce

Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.
Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.
Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
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