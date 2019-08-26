Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın
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DHA DIŞ - Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın

1 saat önce

Hindistan'da alışveriş merkezinde yangınHindistan, (DHA) ? Hindistan'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Hindistan'da alışveriş merkezinde yangın

Hindistan, (DHA) ? Hindistan'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Binadakiler tahliye ediliyor.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida şehrindeki 'Spice World' alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerel medya, alışveriş merkezindeki yemek bölümünde yangının başladığını, ancak yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini yazdı.

AVM'de bulunanların tahliyesinin sürdüğü; ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüzs bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

Hindistan, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
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