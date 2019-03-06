Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Bakanlık Ofislerinin Bulunduğu Binada Yangın, 1 Ölü

Dha Dış - Hindistan'da Bakanlık Ofislerinin Bulunduğu Binada Yangın, 1 Ölü

20 dakika önce

– Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bakanlık ofislerinin bulunduğu binada çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dha Dış - Hindistan'da Bakanlık Ofislerinin Bulunduğu Binada Yangın, 1 Ölü, System.String[]
–  Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bakanlık ofislerinin bulunduğu binada çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın başkent Yeni Delhi'nin güneyinde yer alan, birçok bakanlık ofisinin bulunduğu CGO kompleksinde meydana geldi.

Komplekste yer alan 13 katlı binanın, 'Adalet Bakanlığı Engellilerin Güçlendirilmesi Bölümü'nün bulunduğu 5'inci katında sabah 08: 30 civarı yangın çıktı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, 'Engellilerin Güçlendirilmesi Bölümü'nde ve diğer önemli devlet ofislerinin olduğu B1 bölümünde çıkan yangında bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, B1 bölümünün yüzde 80'inin hasar gördüğü ve önemli evrakların da yandığı belirtildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası saatler sonra sündürülürken; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel
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