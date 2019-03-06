Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Bakanlık Ofislerinin Bulunduğu Binada Yangın, 1 Ölü - 2

Dha Dış - Hindistan'da Bakanlık Ofislerinin Bulunduğu Binada Yangın, 1 Ölü - 2

36 dakika önce

Dha DIŞ - Hindistan'da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın, 1 ölü - 2(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Hindistan'da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın, 1 ölü - 2

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:43 Kaynak: DHA

Hindistan, Güncel
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