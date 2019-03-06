Dha Dış - Hindistan'da Bakanlık Ofislerinin Bulunduğu Binada Yangın, 1 Ölü - 2
36 dakika önce
Dha DIŞ - Hindistan'da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın, 1 ölü - 2(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Hindistan
'da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın, 1 ölü - 2
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:43 Kaynak: DHA
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