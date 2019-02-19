Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Çarpışan Uçaklar... Pilotlardan Biri Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Hindistan'da Çarpışan Uçaklar... Pilotlardan Biri Hayatını Kaybetti

1 saat önce

– Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF) 'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.

Dha Dış - Hindistan'da Çarpışan Uçaklar... Pilotlardan Biri Hayatını Kaybetti, System.String[]
Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF)  'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları sırasında çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin öldüğünü, diğer iki pilotun ise hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Ayrıca, bir sivilin de kaza sonucu yaralandığı belirtilirken, kazanın nedenine dair soruşturma açıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçakların düşme anı

-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki yaralı pilot

-Yanan enkaz

-Olay yerinden yükselen dumanlar

-Uçakların kaza öncesi uçuşlarından görüntü

(GÖRÜNTÜLER DGS'DE)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

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