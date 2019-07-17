DHA DIŞ- Hindistan'da feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Görüntü Dökümü ---------------------------- -Kazanın iki farklı açıdan görüntüsü -Çarpmanın etkisiyle yola uçan iki kişi -Kaza sonrası bölgeye koşan insanlar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Eski muhtar ile karısı tüm köye ibret oldu! Onların hikayesinden korkan karı-kocalar kavga etmiyor