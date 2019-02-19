Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı... O Anlar Kamerada - 2

Dha Dış - Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı... O Anlar Kamerada - 2

1 saat önce

Dha DIŞ - Hindistan'da gösteri hazırlığı yapan uçaklar havada çarpıştı.

Dha DIŞ - Hindistan'da gösteri hazırlığı yapan uçaklar havada çarpıştı... O anlar kamerada - 2

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:45 Kaynak: DHA

Hindistan, Güncel
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