Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın
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DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın

45 dakika önce

Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın, System.String[]
Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

Yangın, Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin gönderildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Hastanedekilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Bölgeye toplanmış insanlar
-Yangına müdahale eden itfaiye personeli


Hindistan, İtfaiye, Delhi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:15 Kaynak: DHA
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