Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın
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DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın

1 saat önce

Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

Hindistan'da hastanede yangın
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.
Yangın, Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin gönderildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Hastanedekilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu.
Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
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