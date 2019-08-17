DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın
1 saat önce
Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
'da hastanede yangın
Hindistan, (DHA
)- Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.
Yangın, Delhi
'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nin Acil Servis
bölümünde çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin gönderildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Hastanedekilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu.
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