Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Hava Gösterisinin Yapıldığı Bölgede Yangın Çıktı 300 Araç Yandı

Dha Dış - Hindistan'da Hava Gösterisinin Yapıldığı Bölgede Yangın Çıktı 300 Araç Yandı

33 dakika önce

Dha DIŞ - Hindistan'da hava gösterisinin yapıldığı bölgede yangın çıktı 300 araç yandı(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Hindistan'da hava gösterisinin yapıldığı bölgede yangın çıktı 300 araç yandı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:37 Kaynak: DHA

Hindistan, Güncel
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