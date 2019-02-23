Dha Dış - Hindistan'da Hava Gösterisinin Yapıldığı Bölgede Yangın Çıktı 300 Araç Yandı
33 dakika önce
Dha DIŞ - Hindistan'da hava gösterisinin yapıldığı bölgede yangın çıktı 300 araç yandı(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Hindistan
'da hava gösterisinin yapıldığı bölgede yangın çıktı 300 araç yandı
(Tür: Dış)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:37 Kaynak: DHA
ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik
Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez