Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Kamyon Sürücüsü Düğün Konvoyuna Daldı: 12 Ölü

Dha Dış - Hindistan'da Kamyon Sürücüsü Düğün Konvoyuna Daldı: 12 Ölü

1 saat önce

– Hindistan da bir kamyon sürücüsünün, aracın kontrolünü kaybedip düğün konvoyuna dalması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Dha Dış - Hindistan'da Kamyon Sürücüsü Düğün Konvoyuna Daldı: 12 Ölü, System.String[]
– Hindistan da bir kamyon sürücüsünün, aracın kontrolünü kaybedip düğün konvoyuna dalması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Olay, Hindistan'ın Racastan eyaletinde, NH-113 karayolunda meydana geldi. Kalabalık bir düğün konvoyu yolda ilerlediği sırada, bir kamyon sürücüsü aracın kontrolünü kaybedip kalabalığın arasına daldı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerini hemen terk etti. Kaza alanına birçok sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca polis, yaralılar arasında ağır yaralanan çocukların da bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

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