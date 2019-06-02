Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Hindistan'da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı
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DHA DIŞ - Hindistan'da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı

40 dakika önce

– Hindistan'da bir leopar, girdiği evde ailesi ile uyumakta olan bebeği kaçırdı.

DHA DIŞ - Hindistan'da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı, System.String[]
Hindistan'da bir leopar, girdiği evde ailesi ile uyumakta olan bebeği kaçırdı. Bebeğin cesedi, evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.

Olay, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Chandrapur şehrindeki bir kasabada meydana geldi. Hindistan televizyon kanalı ND TV'de yer alan habere göre bir eve giren leopar, anne ve babasıyla birlikte uyumakta olan 9 aylık bir bebeği alıp, evin yakınındaki ormanlık alana doğru uzaklaştı. Uyandıklarında bebeklerini göremeyen çift ise hemen orman zabıtasına durumu bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları sırasında ise bebeğin cesedi evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.

Ayrıca, orman zabıtasının leoparı yakalamak için çevreye, güvenlik kameraları ve kafesler yerleştirdiği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:52 Kaynak: DHA
Anne, Hindistan, Güncel
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