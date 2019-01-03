Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Hindistan'da Leopar Sıkıştığı Kuyudan Böyle Kurtarıldı

Dha Dış -Hindistan'da Leopar Sıkıştığı Kuyudan Böyle Kurtarıldı

1 saat önce

Dha DIŞ -Hindistan'da leopar sıkıştığı kuyudan böyle kurtarıldıÖzge Düzgün, (DHA) -Hindistan'ın Maharashtra kentindeki Pimpalgaon Rotha köyünde kuyuya düşen leopar, Hindistan vahşi yaşam koruma ekibi tarafından kurtarıldı.

Dha DIŞ - Hindistan'da leopar sıkıştığı kuyudan böyle kurtarıldı

Özge Düzgün, (DHA) -Hindistan'ın Maharashtra kentindeki Pimpalgaon Rotha köyünde kuyuya düşen leopar, Hindistan vahşi yaşam koruma ekibi tarafından kurtarıldı. Köy sakinleri, kuyudan 'kükreme' benzeri sesler gelince kurtarma ekiplerine haber verdi. Kurtarma ekipleri geldiğinde yedi yaşındaki bir dişi leoparın 15 metre derinliğindeki kuyuda sıkıştığını gördü ve kurtarma operasyonu başladı.

Manikdoh Leopard Kurtarma Merkezi'ndeki Wildlife SOS ekibi, leoparın bulunduğu kuyuya bir kafes indirdi. Kapısı leopara doğru açıldı ve leopar hızlıca sıçrayarak kafese girdi. Daha sonra kafes kapatıldı ve kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumu kontrol edilen leopar vahşi yaşama dönmesi için salındı. Nefes kesen kurtarma görüntüleri Leopard Kurtarma Merkezi tarafından yayınlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Hindistan, DHA, Güncel
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