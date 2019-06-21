DHA DIŞ - Hindistan'da mobilyacıda yangın
1 saat önce
– Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de metro istasyonu yakınındaki bir mobilyacıda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
– Hindistan
'ın başkenti Yeni Delhi
'de metro istasyonu yakınındaki bir mobilyacıda yangın çıktı.
Yangın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Kalindi Kunj bölgesindeki bir mobilyacıda meydana geldi. Bir metro istasyonu yakınında meydana gelen yangına 17 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sonucu metro istasyonunda ulaşıma geçici olarak ara verildi. Yangında kimsenin yara almadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Görüntü dökümü
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-Yangından görüntüler
-Yükselen dumanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-İtfaiye araçlarının görüntüsü
-Yangını izleyenler
-Farklı açıdan görüntüler
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