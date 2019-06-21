DHA DIŞ - Hindistan'da mobilyacıda yangın
56 dakika önce
Hindistan'da mobilyacıda yangınHindistan (DHA) ? Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de metro istasyonu yakınındaki bir mobilyacıda yangın çıktı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
DIŞ - Hindistan
'da mobilyacıda yangın
Hindistan (DHA) ? Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi
'de metro istasyonu yakınındaki bir mobilyacıda yangın çıktı.
Yangın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Kalindi Kunj bölgesindeki bir mobilyacıda meydana geldi. Bir metro istasyonu yakınında meydana gelen yangına 17 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sonucu metro istasyonunda ulaşıma geçici olarak ara verildi. Yangında kimsenin yara almadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
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