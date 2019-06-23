DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü
25 dakika önce
Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Çöken çadırın bulunduğu bölgeden görüntü
-Yaralıların hastaneye taşınma anları
-Yaralıların hastane içerisinden görüntüleri
- Hindistan
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