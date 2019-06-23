DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü
1 saat önce
Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
DIŞ- Hindistan
'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.
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