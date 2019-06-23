Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü
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DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü

1 saat önce

Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.
DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
Hindistan, DHA, Güncel
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