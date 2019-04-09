Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Hindistan'da Siyasi Parti Konvoyuna Bombalı Saldırı: 5 Ölü

Dha Dış – Hindistan'da Siyasi Parti Konvoyuna Bombalı Saldırı: 5 Ölü

32 dakika önce

– Hindistan'da bir siyasi parti konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda, Hindistan Halk Partisi meclis üyesi Bhima Mandavi (40) ve 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Dha Dış – Hindistan'da Siyasi Parti Konvoyuna Bombalı Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Hindistan'da bir siyasi parti konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda, Hindistan Halk Partisi meclis üyesi Bhima Mandavi (40) ve 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yerel medya, Hindistan'ın Çatisgarh eyaletindeki Dantewada bölgesinde, Hindistan Halk Partisi konvoyunun geçişi sırasında yola yerleştirilmiş bir bombanın infilak ettiğini; içinde Hindistan Halk Partisi meclis üyesi Bhima Mandavi (40) ve 4 güvenlik görevlisinin bulunduğu aracın havaya uçtuğunu duyurdu. Saldırıda aracın metrelerce uzağa savrulduğu, araçtakilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basın, meclis üyesi Bhima Mandavi'nin, daha önce 'Maocular' tarafından, Hindistan Halk Partisi'ne oy vermemeleri için tehdit edilen bölge halkına seslenmek için 4 güvenlik görevlisi ile bölgeye seyir halindeyken saldırının hedefi olduğunu duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bhima Mandavi, Hindistan Halk Partisi'nin kararlı ve değerli bir üyesiydi. Çatisgarh halkı için titizlikle çalıştı. Ailesi ve destekçilerine baş sağlığı diliyorum. Çatisgarh'ta, 'Maocuların' gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personellerinin ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Fedakarlıkları karşılıksız kalmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Oluşan çukur

Hayatını kaybedenlerin ambulansa taşınması
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:22 Kaynak: DHA
Hindistan, Güncel
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