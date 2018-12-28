Dha Dış - Hindistan'da Sosyal Paylaşım Platformlarına Müdahale Tartışması

Hindistan, internet teknolojisi yasalarındaki düzenlemelerle, sosyal medya paylaşım platformlarında 'yasal bulmadığı' paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını zorunlu hale getirmek istiyor.

Hindistan, internet teknolojisi yasalarındaki düzenlemelerle, sosyal medya paylaşım platformlarında 'yasal bulmadığı' paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını zorunlu hale getirmek istiyor.



Hindistan hükümeti internet teknolojileri yasalarında bir dizi değişiklik yapmak üzere harekete geçti.



Yeni düzenlemelere göre hükümet, Facebook, WhatsApp, Twitter ve Google gibi platformlarda yasal bulmadığı içeriklerin yapılan uyarının ardından 24 saat içinde kaldırılması, bu platformların görevlendireceği yetkililerden içeriklerin denetlenmesini ve kaldırılması için otomatik araçlar kullanmasını talep edecek.



Indian Express gazetesinin yer verdiği haberda ayrıca, hükümet, paylaşımın kaynağına ulaşmak için WhatsApp gibi iletişim platformlarının kullandığı uçta uca şifreleme özelliğini de kırmasını istiyor.



Teklife göre, 5 milyondan fazla kullancısı olan sosyal medya platformları, 7 gün 24 saat ulaşılabilecek kişiler aracılığıyla gerektiğinde yasal olmayan içeriği kayıt altına alabilecek ve kullanıcılara kurallara uymayan paylaşımları kaldırabileceğini her ay bildirilmesini isteyecek.



Teklif edilen yeni düzenlemeler ise ülkede, ifade özgürlüğüne müdahale ve kitlesel olarak gözetim altına alınma tehdidi dolayısıyla eleştirilere neden oldu.



Gazeteye göre, teklif edilen yasa değişikliğinden en çok Hindistan'da 200 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın etkilenmesi bekleniyor. - Yağcı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aleyna Tilki, Arabasındaki Dans Videosuyla Sosyal Medyayı Salladı

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan "Boykot" Açıklaması: Sorunları Aşarak Seyircimizle Buluşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misafir Ettiği 13 Yaşındaki Kız, Aç Kalan Kedileri Mangalda Et ve Sucukla Besledi

Milli Piyangoyla Metrobüs Alma Hayali Olan Vatandaş: Umarım Bundan Sonra Oturarak Yolculuk Yaparım