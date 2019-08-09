DHA DIŞ - Hindistan'da Su-30 savaş uçağı düştü
1 saat önce
Hindistan'da Su-30 savaş uçağı düştüHindistan (DHA) ? Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Sukhoi Su-30 tipi savaş uçağı Tazpur bölge düştü.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: DHA
'da Su-30 savaş uçağı düştü
Hindistan (DHA
) ? Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Sukhoi Su-30 tipi savaş uçağı Tazpur bölge düştü. Uçakta bulunan iki pilotun kazadan hemen önce kendilerini fırlattıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Uçak Hindistan'ın Assam
eyaleti Tezpur bölgesine düştü. Tezpur hava üssünden kalkan ve eğitim uçuşu yapılan savaş uçağının kısa süre sonra düştüğü, pilotların sağ kurtulduğu belirtildi. Düşen uçağın yandığı, yangını ise bölge itfaiye ekiplerinin söndürdüğü belirtildi.
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