Dha Dış - Hindistan'da Test Uçuşu İçin Havalanan Savaş Uçağı Düştü 2 Ölü
2 saat önce
Hindistan'da test uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü 2 ölüHindistan (DHA) - Test uçuşu yapmak için havalanan savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan
'da test uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü 2 ölü
Hindistan (DHA
) - Test uçuşu yapmak için havalanan savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da bulunan HAL Havaalanı'na test uçuşu yapmakta olan Mirage 2000 savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basın, uçağın eğitim için kalkış yaptığı sırada düştüğünü, pilotlardan birinin olay yerinde; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikinci pilotun da hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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