Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü 1 Ölü, 16 Yaralı

Dha Dış - Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü 1 Ölü, 16 Yaralı

1 saat önce

Dha DIŞ - Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü 1 ölü, 16 yaralıHindistan (DHA) ? Hindistan'da bir üst geçit üzerinde yayaların bulunduğu sırada çöktü.

Dha DIŞ - Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü 1 ölü, 16 yaralı

Hindistan (DHA) ? Hindistan'da bir üst geçit üzerinde yayaların bulunduğu sırada çöktü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de Tren istasyonunun bulunduğu bölgede bir üst geçit çöktü. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Yerel medyada, polisin yaptığı açıklamaya göre 1 kişi öldü, 16 kişinin yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar

Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 20:00:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü 1 Ölü, 16 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]