DHA DIŞ – Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
1 saat önce
– Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:38 Kaynak: DHA
– Hindistan
'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.
Kaza, Yeni Delhi
yakınlarında Yamuna Otoyolunda meydana geldi. 46 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün sürücüsü uyuyakalınca otobüs kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, otoyoldan 15 metre yüksekliğindeki su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.
Görüntü Dökümü
-------------------------------------
-Kaza sonrası otobüsün görüntüsü
-Otobüsün çevresine toplanmış yardım eden insanlar
- Hindistan
Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi
Polis ekipleri ODTÜ'de! Öğrenciler alandan uzaklaştırıldı, ağaç kesimi başladı
Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak