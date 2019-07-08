DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
20 dakika önce
DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölüHindistan,(DHA) ? Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
DIŞ ? Hindistan
'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
Hindistan,(DHA) ? Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.
Kaza, Yeni Delhi
yakınlarında Yamuna Otoyolunda meydana geldi. 46 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün sürücüsü uyuyakalınca otobüs kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, otoyoldan 15 metre yüksekliğindeki su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.
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