Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü

20 dakika önce

DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölüHindistan,(DHA) ? Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu.

DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
Hindistan,(DHA) ? Hindistan'da yolcu otobüs, sürücüsünün uyuyakalması sonucu su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.
Kaza, Yeni Delhi yakınlarında Yamuna Otoyolunda meydana geldi. 46 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün sürücüsü uyuyakalınca otobüs kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, otoyoldan 15 metre yüksekliğindeki su kanalına uçtu. Kazada, 29 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.
DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
Hindistan, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı Cumhurbaşkanlığı, dernek ve vakıflara ödenen parayı açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:33:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına uçtu: 29 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]