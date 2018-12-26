Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hindistan'daki 15 Madenci İki Haftadır Kurtarılmayı Bekliyor

Dha Dış - Hindistan'daki 15 Madenci İki Haftadır Kurtarılmayı Bekliyor

1 saat önce

Hindistan'ın Kuzeydoğusunda Meghalaya eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle çöken kaçak kömür madenindeki 15 madenci iki haftadır kurtarılmayı bekliyor.

Dha Dış - Hindistan'daki 15 Madenci İki Haftadır Kurtarılmayı Bekliyor, System.String[]
Hindistan'ın Kuzeydoğusunda Meghalaya eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle çöken kaçak kömür madenindeki  15 madenci iki haftadır kurtarılmayı bekliyor. 13 Aralık'ta yaşanan maden faciasında yer altında kalan madencilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürerken, yetkililer madene sızan sel sularının madencileri sürüklemiş olabileceğini; bu yüzden de işçilerin yaşama şanslarının çok az olduğunu açıkladı.

Yerel halk tarafından 'fare deliği' olarak anılan kaçak madendeki 15 işçiden haber anlamazken, kurtarma çalışmaları da devam eden sel tehlikesi yüzünden sık sık erteleniyor. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:59 Kaynak: DHA

Hindistan, Güncel
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