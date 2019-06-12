Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Hindistan'ı kum fırtınası vurdu
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DHA DIŞ - Hindistan'ı kum fırtınası vurdu

2 saat önce

– Hindistan'ın Delhi eyaletinde etkisini gösteren kum fırtınası, uçuşların aksamasına; trafiğin de yavaşlamasına neden oldu.

DHA DIŞ - Hindistan'ı kum fırtınası vurdu, System.String[]
Hindistan'ın Delhi eyaletinde etkisini gösteren kum fırtınası, uçuşların aksamasına; trafiğin de yavaşlamasına neden oldu. Birçok bölgede görüş mesafesinin oldukça düştüğü belirtildi.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde günlerdir süren sıcak hava dalgasından sonra kum fırtınası meydana geldi. Delhi'de Pazartesi sıcaklık 48 dereceye yükselerek, Haziranın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.  

Meteoroloji Dairesi'nin dün yaptığı açıklamada sıcaklığın düşmesinin beklendiğini açıklarken, özel Skymet Hava Durumu Ajansı ise Delhi genelinde şiddetli yağışların beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan ANI haber ajansında yer alan haberde, kötü hava koşulları nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlara geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kum fırtınasının görüntüsü
-Fırtınadaki araçların görüntüsü
-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
Delhi, Hindistan, Güncel
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