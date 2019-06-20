DHA DIŞ - Hindistan'ın en büyük dördüncü kenti susuz kaldı

Hindistan 'ın dördüncü en büyük kenti Chennai 'da su rezervlerinin tamamıyla tükenmesiyle milyonca insanın susuz kaldığı bildirildi.

4.6 milyon nüfuslu Chennai'da su rezervlerinin tamamıyla kuruması yüzünden kentte yaşayan halk susuzluk çekiyor.

Amerikan TV kuruluşu CNN, kentte yağmur sularından rezervlere yeteri su kadar toplanamaması dolayısıyla kentin tamamıyla kuruduğu ve çok ciddi su sıkıntısı yaşandığını aktardı.

CNN, su rezervlerinin içinin tamamıyla boş olması yüzünden kente Chennai'a yakın şehirlerden tırlarla su taşındığı, kentte yaşayan yüz binlerce kişinin yüksek sıcaklıkta saatlerce sırada bekleyerek su kovalarını doldurmaya çalıştıklarını yazdı.

Habere göre kente gelen su tankerleri yoğun talebe yanıt vermekte zorlanıyor. Gelir durumu iyi olan aileler ise daha fazla para ödeyerek özel su tankerleri kiralıyor.

Belediye, dar gelirli ailelere öncelik vermeye çalıştığını açıklamasına karşın belediye tarafından gelen tankerler için bir aya kadar bekleme sırası olduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar Chennai'da kaç kişinin susuz kaldığı bilinmezken kentte 820 binden fazla kişinin gecekondularda yaşadığı ve özel su tankerlerine erişmelerinin imkansız olduğu belirtiliyor.

Susuzluk Hindistan'ın her yıl yaşadığı bir problem olsa da bu yılki susuzluk probleminin tüm ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklarla aynı dönemde yaşanması sonucu, kentin su kaynağı bulma konusunda zor durumda kaldığı belirtildi.

Hindistan'da hanelerin sadece dörtte biri içme suyuna erişebiliyor ve susuzluk veya sudan zehirlenme nedeniyle ülkede her yıl 20 bin kişi hayatını kaybediyor.

- Yağcı