DHA DIŞ – Hindistan yüksek mahkemesi binasında yangın

Hindistan 'da Madya Pradeş Yüksek Mahkemesi binasında yangın çıktı. Binanın birçok bölümünün ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtildi.

Yangın, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Jabalpur bölgesindeki Madya Pradeş Yüksek Mahkemesi binasında çıktı. Yerel medya, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini; binanın birçok bölgesinin ahşaptan olması nedeniyle yangının hızlı bir şekilde yayıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Binadaki yangından görüntüler

- Hindistan