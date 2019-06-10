DHA DIŞ ? Hindistan yüksek mahkemesi binasında yangın
7 saat önce
DHA DIŞ ? Hindistan yüksek mahkemesi binasında yangınHindistan, (DHA) ? Hindistan'da Madya Pradeş Yüksek Mahkemesi binasında yangın çıktı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:51 Kaynak: DHA
DIŞ ? Hindistan
yüksek mahkemesi binasında yangın
Hindistan, (DHA) ? Hindistan'da Madya Pradeş Yüksek Mahkemesi binasında yangın çıktı. Binanın birçok bölümünün ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtildi.
Yangın, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Jabalpur bölgesindeki Madya Pradeş Yüksek Mahkemesi binasında çıktı. Yerel medya, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini; binanın birçok bölgesinin ahşaptan olması nedeniyle yangının hızlı bir şekilde yayıldığını duyurdu.
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