DHA DIŞ - Hint askeri uçağını arama çalışmaları sürüyor
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Dün öğlen saatlerinde radardan kaybolan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağını arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
Dün öğlen saatlerinde radardan kaybolan Hindistan
Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağını arama çalışmaları sürüyor.
8 mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu uçak, Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından dün yerel saat ile 12: 25'te kalktı. Arunachal Pradesh şehrinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabasına gitmek üzere havalanan uçaktan, en son, Çin sınırına yakın bir bölgeden sinyal alındığı belirtildi. Uçağın dağlık ve ormanlık bölgeye düşmüş olmasından şüpheleniliyor. Uçağın yerinin tespiti için kara ve havadan arama çalışmaları geceden beri sürüyor.
Yetkililer, uçağın yerinin tespit edildiğine dair ihbarlar üzerine birçok bölgeye helikopter gönderip tarama yaptıklarını ancak uçağa dair her hangi bir şeye henüz rastlanmadığını duyurdu.
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