Dha Dış - Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi
24 dakika önce
Dha DIŞ - Hint pilot ülkesine teslim edildiPAKİSTAN (DHA) - Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.
Dha DIŞ - Hint pilot ülkesine teslim edildi
PAKİSTAN (DHA
) - Pakistan
askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.
Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi. Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun profesyonel olduğunu ve kendisini "çok etkilediğini" söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:29 Kaynak: DHA
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