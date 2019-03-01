Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi

Dha Dış - Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi

24 dakika önce

Dha DIŞ - Hint pilot ülkesine teslim edildiPAKİSTAN (DHA) - Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Dha Dış - Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi, System.String[]
Dha DIŞ - Hint pilot ülkesine teslim edildi

PAKİSTAN (DHA) - Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi. Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun profesyonel olduğunu ve kendisini "çok etkilediğini" söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

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