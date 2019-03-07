Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hırsızların Planını 'Sis Makinesi' Bozdu

Dha Dış - Hırsızların Planını 'Sis Makinesi' Bozdu

1 saat önce

– İngiltere'de iki hırsız, bir işyerindeki oyun konsolundaki paraları çalmak için camı kırıp içeri girdi.

Dha Dış - Hırsızların Planını 'Sis Makinesi' Bozdu, System.String[]
– İngiltere'de iki hırsız, bir işyerindeki oyun konsolundaki paraları çalmak için camı kırıp içeri girdi. Hırsızlar makineye saldırdığı sırada, güvenlik için yerleştirilen sis makinesi çalıştı ve içeri duman kapladı. Hırsızlar eli boş dönmek zorunda kaldı.

Soygun girişimi İngiltere'nin doğusundaki Northamptonshire bölgesinde bulunan Corby kasabasında meydana geldi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın çekiçle dükkanın camını kırıp, içeri girdiği görülüyor. Polis tarafından bu tarz girişimleri önlemek amaçlı kurulan sis makinesi, hırsızların içeri girmesiyle devreye giriyor. Ancak, içerisinin aniden sisle dolmasına rağmen hırsızlardan bir tanesi elindeki çekiçle oyun konsoluna vurmaya devam ediyor. Bir süre sonra sis yüzünden görüşlerini tamamen kaybeden hırsızlar, hiçbir şey çalamayacaklarını anlayınca dükkanı terk ediyorlar.

Northamptonshire polis biriminin yaptığı açıklamada olayın Kasım ayında meydana geldiği, fakat yerel işyerlerine karşı yapılan hırsızlık girişimlerinin artmasıyla sis makinesi kullanımını teşvik etmek için görüntünün yeni yayınlandığı belirtildi. Açıklamada hırsızların hala yakalanamadığı da belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızların camı kırıp içeri girmesi

-Hırsızların içeri girmesiyle devreye giren sis makinesi

-Hırsızlardan birinin oyun konsoluna çekikçe vurması

-Sis yüzünden görüşlerini kaybeden hırsızların olay yerini terk etmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:31 Kaynak: DHA

Polis, İngiltere, Güncel
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