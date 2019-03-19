Dha Dış ? Hollanda?
1 saat önce
Dha DIŞ ' Hollanda'da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler 'Ruhsal sorunları vardı' - HD - EK GÖRÜNTÜLERLEUtrecht (DHA) ? Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.
Dha DIŞ ' Hollanda
'da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler 'Ruhsal sorunları vardı' - HD - EK GÖRÜNTÜLERLE Utrecht
(DHA
) ? Hollanda Polis
Teşkilatı Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.
Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sırasında, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü alana geldi.
'RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ'
Türkler, 'Net değil ama öğrendiğimiz kadarı ile saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir' diye konuştu. Polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını Türkler, 'Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:51 Kaynak: DHA
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