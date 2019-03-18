Dha Dış ? Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler Dha'ya Konuştu
27 dakika önce
Dha DIŞ ? Hollanda'da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler DHA'ya konuştu(Tür: Dış)
Dha DIŞ ? Hollanda
'da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler DHA
'ya konuştu
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:09 Kaynak: DHA
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